Amadeus e Chiara Ferragni “inseparabili”: ora anche vicini di casa

Amadeus e Chiara Ferragni ora sono vicini di casa a Milano: tra caffè, confidenze e un rapporto sempre più solido.

Sono passati più di due anni da quando Amadeus e Chiara Ferragni hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo 2023, ma il legame tra i due non sembra essersi affievolito. Anzi, secondo un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su Chi Magazine, pare che oggi i due siano addirittura vicini di casa a Milano. Un dettaglio che, se confermato, spiegherebbe la frequentazione amichevole che continua a unirli.

Amadeus e Chiara Ferragni: un caffè tra amici (e vicini)

La rubrica “C’è Chi Dice” svela che Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo e Chiara Ferragni si incontrano spesso per una chiacchierata e un caffè.

La complicità nata nel dietro le quinte dell’Ariston sembra dunque essersi trasformata in una consuetudine quotidiana fatta di piccoli gesti, segno di un rapporto sincero e duraturo.

Chiara Ferragni Amadeus Gianni Morandi

In passato, i tre erano già stati paparazzati insieme, all’epoca anche in compagnia di Fedez, pochi mesi dopo Sanremo. Oggi le cose sono cambiate per Chiara e Fedez, ma l’amicizia con Amadeus e Giovanna rimane.

Chiara Ferragni e Fedez: un nuovo futuro…non insieme

Nel frattempo, Chiara Ferragni prosegue la sua intensa attività professionale. Attualmente si trova in Messico per una campagna di lavoro, come ha raccontato nelle sue Instagram Stories.

Solo pochi giorni prima, era apparsa sui social a Courmayeur, dove ha trascorso un fine settimana rilassante con i figli. “È stato davvero magico” ha scritto l’imprenditrice digitale, mostrando un equilibrio ritrovato tra famiglia e carriera.

Sul fronte opposto, invece, Fedez, ex marito della Ferragni, si divide tra vacanze, progetti musicali e una nuova fiamma. Il nome più chiacchierato è quello di Giulia, con cui pare stia trascorrendo momenti romantici. Ma si tratta davvero di una storia seria o è un flirt estivo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.