Grande gioia per Rosanna Banfi che sta per diventare nonna. L’annuncio sulla figlia Virginia che è rimasta incinta.

Una bellissima notizia per Rosanna Banfi e per tutta la famiglia. Sua figlia, Virginia, al netto di alcune problematiche, presto diventerà madre. L’annuncio è stato fatto dalla futura nonna che, ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’ ha raccontato in che modo la ragazza sia riuscita, tramite la procreazione assistita ad avere una gravidanza.

Rosanna Banfi presto nonna: l’annuncio

Rosanna e Lino Banfi

“Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita”, ha raccontato con grande emozione Rosanna Banfi nel faccia a faccia con Monica Setta. “Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta”, ha aggiunto spiegando la grande gioia per questa situazione.

In famiglia la notizia è stata presa, ovviamente, con entusiasmo ma anche, va detto, con la massima attenzione visti i precedenti e la delicatezza della situazione: “Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma”.

La scaramanzia

Parlando poi a livello personale, Rosanna ha aggiunto di essere piuttosto scaramentica: “Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore”, ha aggiunto fancendo riferimento alla signora Lagastra, amatissima moglie di Lino Banfi, deceduta ormai da oltre un anno.

La stessa Virginia, in passato, al Corriere della Sera, aveva raccontato sulla menopausa precoce: “Era il 2020 passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. Ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi”. Ora, però, la lieta notizia con la speranza di fare tutti e presto un bellissimo sorriso per il nuovo o la nuova arrivata.