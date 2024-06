Ansia per le condizioni di salute attuali e per il futuro di Kate Middleton. Dopo la notizia della malattia, ecco l’ultima indiscrezione.

Sono mesi di rumors e indiscrezioni sulla Famiglia Reale e nelle ultime ore si sono susseguite diverse voci a proposito della Principessa del Galles, Kate Middleton. Stando ad alcune fonti citate da Us Weekly, infatti, la salute della moglie di William preoccupa non solo per il presente ma anche in chiave futura. La donna potrebbe non tornare a rivestire un ruolo importante per gli Inglesi.

“Kate Middleton non tornerà nel suo ruolo”

Kate Middleton

Dalle ultime informazioni relative alla Middleton e citate da una fonte che ha parlato a Us Weekly, pare che la donna “potrebbe non tornare mai più nel ruolo in cui la gente la vedeva prima”. Secondo quanto si apprende, infatti, il team della Principessa del Galles starebbe valutando “ciò che sarà in grado di affrontare al suo ritorno”. Tale situazione, inevitabilmente, se confermata, getterebbe ulteriore paura su quelle che sono le condizioni di salute della Reale Inglese.

Le condizioni della Principessa

Al netto della voce relativa al futuro della giovane Kate e di quello che potrebbe essere il suo ruolo futuro, altre fonti hanno dato ulteriori novità relativamente allo stato della donna. “Kate si sente abbastanza forte da essere molto coinvolta con i bambini”, avrebbe riferito un insider al settimanale. “È un genitore attivo”. E ancora: “La guarigione sta andando bene. Non riesce a vedere molte persone perché è a rischio di ammalarsi”.

A questo punto staremo a vedere se da Palazzo vorranno dare novità ufficiali sulla donna o meno. Quello che pare essere certo è che Kate salterà la partecipazione al Colonel’s Review, la tradizionale prova generale del Trooping the Colour, evento dove, in quanto colonnello capo delle guardie irlandesi, avrebbe dovuto fare il consueto saluto.