Rosalinda Cannavò è stata insultata pesantemente dopo aver lasciato un commento su un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò è solita commentare gli avvenimenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip attraverso il format ‘Casa Chi’, ed è inoltre colei che intervista i concorrenti man mano che questi vengono eliminati dalla Casa più spiata d’Italia. È quindi comprensibile che la Cannavò sia molto coinvolta con le vicende del GF Vip, tanto che ha anche voluto commentare con il suo parere su un concorrente un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma. Il suo commento, tuttavia, è stato inondato da una marea di insulti e negatività, tanto che il GF ha deciso di eliminare sia le parole della Cannavò che di tutti quelli che le avevano risposto.

A raccontare lo spiacevole accaduto è la stessa Rosalinda: “Volevo condividere anche con voi una mia sensazione derivata da un accaduto. Non è successo niente di grave, però mi ha spinto a riflettere. Io ho espresso un mio pensiero in merito a un concorrente del Grande Fratello. Questa mattina, attraverso un commento nella pagina del GF. Sto parlando di Nicola. Tra l’altro un pensiero positivo perché io sono solita ad agire così: non mi piace giudicare le persone senza conoscerle, posso dire delle mie sensazioni in merito al programma che sto vedendo. Al di sotto di questo commento sono arrivati una serie di commenti denigratori nei confronti del ragazzo, denigratori nei confronti miei, come donna. Il Grande Fratello ha provveduto a cancellare immediatamente il messaggio”.

Infine, l’ex gieffina sottolinea come il mondo social sia diventato “una vera e propria giungla dove è difficile sopravvivere e difficile difendersi dai predatori, perché vince sempre il commento più tagliente”.