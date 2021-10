Nicola Pisu ha confessato di aver preso una sbandata per un’altra concorrente del GF Vip, cioè Soleil Sorge. Il figlio di Patrizia Mirigliani, tuttavia, ha qualche perplessità a riguardo…

La Casa più spiata d’Italia potrebbe presto diventare teatro di una nuova storia d’amore, seppur questa si trovi ancora in una fase del tutto embrionale. Nicola Pisu, infatti ha recentemente confessato all’amico e compagno di avventure Davide Silvestri di aver sviluppato un certo interesse nei confronti di Soleil Sorge. “Sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo” spiega Pisu. “Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto.”

Quindi sì, non si tratta di innamoramento ma è evidente che ci sia una bella cotta di mezzo. Non è tutto oro ciò che luccica, però, perché il figlio di Patrizia Mirigliani ha diversi dubbi: “Non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene”. Nicola Pisu, in parole povere, è immobilizzato dal timore di non piacere a Soleil Sorge: “Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”.