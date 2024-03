Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga condividono la gioia della loro prima gravidanza sui social.

Rosalinda Cannavò, meglio conosciuta al pubblico per il suo passato come Adua del Vesco, e il compagno Andrea Zenga hanno recentemente scelto i social network per annunciare una notizia che ha riempito di gioia il loro cuore e quello dei loro seguaci: la coppia sarà presto genitore.

L’attrice siciliana e il calciatore, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, hanno vissuto la loro storia d’amore sotto l’occhio attento del pubblico, iniziando la loro relazione durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Quest’anno, il 2024, segna per loro l’inizio di un’avventura emozionante: diventare genitori.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano un bambino

La decisione di annunciare la gravidanza è stata presa dopo i primi tre mesi, seguendo il consiglio degli esperti.

Andrea Zenga

Con un video pubblicato su Instagram, hanno rivelato di aspettare il loro primo figlio, condividendo la felicità di questo momento significativo. “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita“, hanno esordito, sottolineando quanto sia cresciuto questo “piccolo segreto” e quanto siano felici di condividerlo con il mondo.

La nascita del bambino: un evento atteso per settembre 2024

A 31 anni, Rosalinda Cannavò si appresta a vivere l’esperienza della maternità. Nota al grande pubblico per la sua partecipazione a reality come il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, l’attrice è in dolce attesa del suo primo bambino da Andrea Zenga.

Sebbene il sesso del nascituro rimanga ancora un mistero, le previsioni indicano settembre 2024 come il mese in cui la coppia darà il benvenuto al loro primo figlio.

L’annuncio della gravidanza di Rosalinda Cannavò e la condivisione di questo momento felice con il pubblico segnano l’inizio di un nuovo capitolo nella vita della coppia.