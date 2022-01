Rocio Munoz Morales è in isolamento perché risultata positiva a Covid-19. Il marito Raoul Bova ha risposto a un suo messaggio d’amore via social.

L’attrice Rocio Munoz Morales è risultata positiva al Coronavirus e si trova in isolamento domiciliare. Sui social l’attrice ha postato una foto dove la si vede baciare una gigantografia di suo marito Raoul Bova, e ha scritto:

“Delirio da covid P.S. Mi manchi Raoul, si vede?”. L’attore le ha risposto scrivendo: “Anche tu”.

Rocio Munoz Morales positiva al Covid

Nessuna crisi sentimentale in corso per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che sui social hanno messo a tacere le voci in merito alla loro presunta crisi con uno scambio di messaggi romantici. L’attrice si trova in isolamento nel suo appartamento a causa di Covid-19 e a quanto pare, fortunatamente, non avrebbe manifestato sintomi gravi della malattia. Al momento Raoul Bova sarebbe negativo, mentre insieme a Rocio Munoz Morales sarebbero risultate positive le due figlie avute insieme all’attore, Luna e Alma.

“Sei tu che m’insegni ad essere una guerriera giorno dopo giorno. Il tuo combattere con amore, purezza, voglia di evolverti e voglia di dare e ricevere bellezza. Grazie perché insieme a te mi sento imbattibile… E so che insieme ce la faremo!”, ha scritto l’attrice in un post dedicato alla figlia Luna, come lei positiva al Covid.

