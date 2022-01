In occasione del 40esimo compleanno di Kate Middleton il fotografo Paolo Roversi le ha scattato alcuni speciali ritratti.

Il fotografo italiano Paolo Roversi ha realizzato alcuni speciali scatti della duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra e che sono stati condivisi dai profili ufficiali di Kensington Palace in occasione del 40esimo compleanno della moglie di William. Nelle foto Kate Middleton ha posato senza trucco e con i capelli sciolti, e il fotografo ha confessato di averle chiesto di “danzare” per poter cogliere la sua spontaneità.

“Ogni giorno è mitragliata dai fotografi ma non abituata a posare; conoscendo le mie foto con le modelle era un po’ timorosa nell’affrontare una vera e propria seduta, che ha richiesto poi circa quattro ore di lavoro. Ma una volta cominciato sarebbe stato facilissimo, l’ho rassicurata. E così è stato”, ha dichiarato Roversi al Corriere della Sera.

Kate Middleton: il 40esimo compleanno

In occasione del suo 40esimo compleanno a Kate Middleton sarà riservato un angolo speciale della National Portrait Gallery di Londra, dove saranno esposte le foto a lei scattate dal celebre fotografo Paolo Reversi. La duchessa festeggia il suo compleanno in privato il 9 gennaio a Nolkfor, in compagnia della sua famiglia e di suo marito, il Principe William.

