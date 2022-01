Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Belen Rodriguez avesse una liaison con Ezequiel Lavezzi, che ha deciso di replicare via social.

L’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi ha replicato contro i rumor in circolazione in merito a un suo presunto flirt con la showgirl argentina Belen Rodriguez, che sarebbe tornata single dopo la sua liaison con Antonino Spinalbese (padre della figlia Luna Marì). “È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i cogli***”, ha scritto il calciatore, smentendo la notizia via social.

Ezequiel Lavezzi e Belen Rodriguez: la replica

Ezequiel Lavezzi ha messo a tacere le voci in circolazione in merito a un suo presunto legame sentimentale con la showgirl Belen. Il calciatore sarebbe felicemente fidanzato mentre la showgirl argentina sarebbe da poco tornata single dopo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese (anche se, al momento, ha preferito non confermare le voci in questione). Belen è in vacanza a Montevideo con l’amica Patrizia Griffini e ormai da mesi non si mostra più in compagnia del padre della sua seconda bambina, Luna Marì.

