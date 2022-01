Loredana Bertè ha svelato per la prima volta un retroscena inedito di una sua partecipazione a Sanremo con un brano di Pino Daniele, In questa città.

Nel 1991 Loredana Bertè ha partecipato al Festival di Sanremo con un brano di Pino Daniele, intitolato In questa città. A The Voice Senior la cantante ha rivelato per la prima volta un retroscena inedito sulla sua partecipazione di quell’anno alla kermesse, svelando che il cantante gli avesse chiesto cortesemente di non indossare la minigonna per via dei suoi problemi di cuore:

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

“Mi disse guagliò per favore mi viene un infarto, non metterti la minigonna. Io allora sono andata per quattro sere di seguito con i jeans e i giornalisti scrivevano ‘Loredana Bertè ha perso le valigie’. Allora l’ho chiamato e gli ho detto ‘Pino, ti prego fammi mettere la minigonna’ e lui mi ha risposto ‘sì, ma non troppo corta!'”.

LOREDANA BERTE’

Loredana Bertè e Pino Daniele

Quello di Loredana Bertè è uno dei volti più celebri della musica italiana e non a caso la cantante ha collaborato con alcuni dei musicisti più famosi del panorama del bel paese, compreso il compianto Pino Daniele. Per la prima volta la sorella di Mia Martini ha svelato a The Voice Senior un retroscena inedito sul rapporto con il cantante che, a causa dei suoi problemi di cuore, le avrebbe chiesto di non mettere la minigonna durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1991. L’aneddoto ha divertito Gigi D’Alessio (anche lui giudice a The Voice Senior) e i tanti telespettatori rimasti affezionati al ricordo di Pino Daniele.

Riproduzione riservata © 2022 - DG