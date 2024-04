Roby Facchinetti si lascia andare ad alcune confidenze delle peggiori esibizioni fatte con i Pooh, tra alcol e droga.

Roby Facchinetti ha fatto migliaia di concerti con i Pooh, ma non sempre le sue esibizioni sono state memorabili. Al contrario, ci sono state alcune volte in cui il cantante stesso ha dichiarato di aver fatto una pessima esibizione, ma la colpa di certo non era delle sue indiscutibili doti canore.

Il cantante ha deciso di rivelare al Corriere della Sera quali sono state le sue peggiori esibizioni e i motivi per cui non è riuscito a dare il meglio sul palco.

Roby Facchinetti: il racconto esilarante delle sue esibizioni peggiori

Addentrandosi lungo il viale dei ricordi, Facchinetti ricorda alcuni aneddoti esilaranti delle sue esibizioni peggiori.

“Io non fumo nemmeno le sigarette. Una volta però a New York ci regalarono un pacchetto di sigarette alla marijuana. Io e Dodi decidemmo di provare, sicuri che ci avrebbe fatto suonare da dio. Poi però salimmo sul palco e mentre gli altri intonavano il primo brano, io e Battaglia passammo subito al finale. Eravamo fattissimi! Inutile dire che quella per me fu la prima e ultima volta” rivela il cantante.

Ma non fu quella l’unica volta in cui il cantante fece una pessima esibizione.

Roby Facchinetti: “Tutto cominciò ad apparirmi doppio”

Oltre a New York, anche a Maui, alle Hawaii, Roby fece un’altra esperienza da non ripetere.

Infatti, ha rivelato: “Una volta eravamo a Maui, alla Hawaii e io avevo passato una notte insonne per comporre ‘La mia donna’. Ero così euforico che la sera dopo, al ristorante, mi feci tre cocktail Mai Tai a stomaco vuoto. Tutto cominciò ad apparirmi doppio, vedevo due Canzian. Anche qui, prima e ultima sbornia della mia vita, oggi colleziono vini pregiati e ho una cantina con 2500 bottiglie, soprattutto rossi“.