Il principe Harry rinuncia alla residenza britannica e si stabilisce negli USA. Una scelta che potrebbe essere una risposta a Trump.

Il principe Harry ha ufficialmente dichiarato Montecito, negli Stati Uniti, come sua residenza, segnando una rottura definitiva con il Regno Unito. Infatti, da quando ha abbandonato gli impegni reali nel 2020, vive con Meghan Markle e i loro figli Archie e Lilibet.

La coppia ha liberato Frogmore Cottage nel 2023 su richiesta di Re Carlo, confermando così la loro decisione di non avere una casa in Gran Bretagna.Ma cosa succede ora che la residenza del principe non è più nel Regno Unito? Si tratta di una rottura definitiva con la famiglia?

Principe Harry cambia residenza: una risposta a Donald Trump?

La scelta del principe potrebbe essere una risposta alle “minacce” di Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, aveva annunciato diverse settimane fa l’intenzione di ritirargli il visto se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droghe.

Harry Windsor Inghilterra

La vicenda è al vaglio di un tribunale di Washington, dopo che Harry ha ammesso di aver consumato droghe nel suo libro.

Ma allora qual è stato l’obiettivo del principe Harry cambiando la sua residenza? La vicenda si fa sempre più misteriosa

Residenza negli USA per il principe Harry: le conseguenze per la famiglia reale britannica

La decisione di Harry di certo creerà ulteriori problemi per la royal family.

Attualmente il principe ricopre ufficialmente il ruolo di Consigliere di Stato nel Regno Unito. Tuttavia, presto potrebbe essere escluso dal ruolo poiché la legge richiede ai Consiglieri di Stato di avere un domicilio nel Paese. Ne consegue, quindi, che Re Carlo potrebbe essere costretto a prendere una decisione definitiva dopo aver già considerato questa opzione l’anno scorso.

Questa decisione segnerebbe l’ennesima frattura tra la famiglia reale britannica e il principe Harry auto-esiliato negli Stati Uniti.