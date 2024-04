Francesca Fagnani ama i gioielli e i bei vestiti, ma quanto costa il look sfoggiato nell’ultima puntata? La cifra è da capogiro!

Francesca Fagnani è finita al centro dell’attenzione per un dettaglio che non è passato inosservato durante l’ultima puntata di Belve. E no, non stiamo parlando di una dichiarazione scioccante dei suoi ospiti, ma del suo look.

Nelle ultime puntate del programma, infatti, è apparso evidente che una delle più grandi passioni della giornalista sono i diamanti, e un servizio del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, ha svelato il valore del suo look. La cifra è esorbitante!

Francesca Fagnani: un look da oltre 100mila euro

Il servizio mandato in onda dal programma satirico Striscia la Notizia ha acceso i riflettori su un aspetto inedito della vita privata della giornalista, portando alla luce domande sul rapporto tra il suo ruolo pubblico e la sua sfera personale.

Francesca Fagnani

La domanda che sorge spontanea è: la passione di Francesca Fagnani per i gioielli è davvero così grande da giustificare investimenti di tale entità, o si tratta invece di una strategia pubblicitaria mascherata?

Secondo alcune stime, il look lussuoso sfoggiato dalla Fagnani a Belve varrebbe oltre i 110mila euro. Ma sono capi acquistati o sfoggiati solamente per fare pubblicità?

Francesca Fagnani: pubblicità nascosta a Belve?

Conoscendo l’esorbitante valore dei gioielli indossati dalla giornalista durante le puntate di Belve ci si chiede se siano gioielli acquistati da lei, o semplicemente indossati per un accordo pubblicitario, e quindi dati in prestito alla giornalista.

Per il momento la conduttrice di Belve non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione sollevata da Striscia la Notizia.

Francesca Fagnani darà una spiegazione sui suoi look ultra costosi o manterrà il silenzio? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del suo programma Belve per scoprirlo e per vedere quali altri look sfoggerà!