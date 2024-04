Il Benigno-gate dell’Isola dei Famosi continua. L’ex naufrago rivela di aver ricevuto un proposta economica per fingere di ritirarsi!

Il Benigno-gate si fa sempre più intrigante. Infatti, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto nuove dichiarazioni che mettono gli autori del programma in una brutta posizione.

Dopo essere stato eliminato durante la settimana fuori dal serale per un presunto “Comportamento contrario al regolamento”, il concorrente del reality ha rivelato anche di aver ricevuto una proposta economica per fingere di volersi ritirare. Un’accusa pesante a cui gli autori del reality potrebbero presto rispondere.

Isola dei Famosi: le rivelazioni di Francesco Benigno

L’attore palermitano ha voluto rivelare, con un video pubblicato sul suo profilo social, la verità dietro la sua eliminazione.

Mediaset, invece, aveva fatto sapere con una nota che “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da ‘L’Isola dei Famosi’. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Ssm verranno rimborsati“.

Nel daytime Elenoire Casalegno, inviata in Honduras aveva annunciato: “Francesco Benigno ha abbandonato l’Isola dei Famosi“. Ma presto è arrivata la smentita del diretto interessato.

Francesco Benigno accusa L’Isola dei Famosi: “Mi hanno offerto soldi”

Nel video pubblicato su Instagram, Benigno rivela la sua versione dei fatti.

“Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato dall’Isola: è falso, non mi sono ritirato. Sono stato prelevato, ieri, dall’Isola, dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, che ci era rimasto male perché l’avevo nominato, ed era nata una discussione verbale, nulla di più. Sono stato prelevato con una scusa, che dovevano parlarmi, e mi hanno portato nel resort, accanto all’Isola, comunicandomi che io dovevo lasciare l’Isola perché c’era qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto, che ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io devo essere eliminato, però non sanno darci la spiegazione“.

Ma il peggio deve ancora venire. Infatti, l’ex naufrago ha rivelato: “Ci hanno fatto addirittura delle proposte, sia al sottoscritto, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro, di non chiedere penali e questo è strano perché, se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, tu non ci fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare le penali. Mi avevano chiesto di fare un video dove io dicevo: ‘Mi ritiro perché mi manca mia moglie’… Ma io sono agguerrito, sono carico, ho tanto voglia di vincere quest’Isola e la vincerei, probabilmente, se qualcuno mi desse spiegazioni su questa vicenda“.