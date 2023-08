Roberto D’Agostino ha svelato alcuni retroscena sulla rottura più discussa dell’anno scorso, ossia quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è conclusa tra recriminazioni e una battaglia legale tuttora in corso e Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia che per primo ha lanciato lo scoop sulla loro separazione, ha svelato per la prima volta a La Repubblica:

“La fine del loro rapporto già si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia. Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi, a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”.

Roberto D’Agostino

Roberto D’Agostino: la confessione su Totti e Ilary

Per la prima volta Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, ha svelato alcuni retroscena sulla controversa rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A suo dire in molti sarebbero stati a conoscenza delle liti e dei tradimenti che avrebbero portato i due a dirsi addio.

“Sapevo che litigavano da tempo. Certo, ho osato… ma si sa che la fortuna premia gli audaci: Francesco Totti mi ha fatto un assist perfetto quando ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato“, ha dichiarato D’Agostino in merito allo scoop sull’addio tra i due, che oggi sono usciti allo scoperto con i loro nuovi partner.