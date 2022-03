In occasione dell’8 marzo, la presidentessa del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha espresso l’appoggio di tutta l’Europa per le donne ucraine, in fuga dal loro paese.

Oggi, durante il discorso tenuto al Parlamento Europeo per l’8 marzo, Roberta Metsola presidentessa del Parlameno Europeo ha ricordato tutte le donne ucraine, che in questo momento sono in grave difficoltà a causa della guerra.

Ospite al Parlamento è stata la scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko, arrivata in Europa due settimane fa in fuga dall’Ucraina. Ecco le parole di Roberta Metsola:

“Parlare di festeggiamenti per la giornata internazionale della donna suona strano, perché continuano i bombardamenti in Ucraina. Abbiamo tutti visto e sentito le disgrazie capitate al popolo ucraino, innanzitutto alle donne. Abbiamo visto scene di forza e di coraggio, perché le donne ucraine stanno resistendo e senza piegare la testa davanti all’aggressore”

Riferita alla scrittrice Oksana Zabuzhko ha detto: “È ancora più importante poter avere tra noi una donna e scrittrice ucraina, che con le sue opere dà voce e mette in risalto le virtù delle donne ucraine lei è partita dall’Ucraina due settimane fa con un bagaglio a mano e non è più potuta tornare”

⚪️ “Le donne e le ragazze sono le prime vittime dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin.



Sono barricate in casa, costrette a partorire nella metro e insegnano ai propri figli nei bunker.



Ho reso omaggio alla forza, al coraggio, alla resilienza delle donne”@EP_President https://t.co/BUea571xVc — Parlamento europeo (@Europarl_IT) March 7, 2022

