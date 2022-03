Lesya e Valeriy si sono scambiati le fedi in un posto di blocco vicino a Kiev, un briciolo di normalità in un mondo ormai spezzato dalla guerra.

Le immagini di Lesya e Valeriy, due soldati membri delle forze di difesa territoriale, stanno facendo il giro del mondo. Perché? I due hanno deciso di sposarsi, nonostante i bombardamenti nella città di Kiev, in Ucraina.

Lesya e Valeriy hanno indossati entrambi la mimetica e con l’elmetto, lei con un velo appuntato tra i capelli sotto l’elmetto e un improvvisato bouquet in mano. I due, innamorati e insieme in questa guerra cruenta, si sono scambiati le fedi in mezzo ai loro compagni, sorridenti mentre venivano fotografati. Presente anche il sindaco di Kiev, l’ex pugile Vitaly Klitschko, che ha postato il video sui social.

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів.



Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

Queste le parole del sindaco di Kiev su questo speciale matrimonio: “Oggi ho salutato i soldati di uno dei battaglioni a difesa della capitale. Lesya e Valeria vivono da molto tempo insieme e ora hanno deciso di sposarsi. La vita va avanti! Difenderemo la vita di Kiev e del nostro Stato”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG