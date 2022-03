Una psicologa romana di 27 anni crea un nuovo progetto, per aiutare tutte le donne e incentivare la loro sicurezza.

I numeri dell’Istat relativi alla violenza sulle donne in Italia sono davvero preoccupanti: per questo la psicologa Laura De Dilectis ha deciso di lanciare un progetto ambizioso, a sostegno delle donne in pericolo.

Dopo aver sentito l’ennesima notizia su una donna uccisa brutalmente, precisamente la notizia della morte della 33enne Sarah Everard, rapita, stuprata e uccisa a Londra mentre tornava a casa, Laura si sveglia arrabbiata. Non può fare niente nell’immediato, ma decide di pensare a qualcosa di concreto per aiutare tutte le donne:

“Così ho lanciato il progetto Donnexstrada, nato all’inizio come campagna per la sicurezza in strada delle donne. Per le persone è importante sapere che ci siamo, che se hanno paura e sono sole in strada possono scriverci e chiamarci. Il nostro obiettivo è far sapere loro che non sono sole in certe situazioni”

Donnexstrada è un’associazione che si occupa nella capitale di violenza di genere, in particolare della sicurezza in strada: per fare tutto ciò sfrutta il potere dei social, Instagram soprattutto, mettendo a disposizione degli utenti della pagina diversi servizi, come dirette in video chiamata di accompagnamento per persone che hanno paura in strada, supporto psicologico, consulenza legale per violenza di genere e seminari.

Da Roma, da dove è partita, l’associazione si è poi allargata a Milano e Bologna e l’intenzione è quella di crescere ancora di più. Un progetto importante per tutte le donne che hanno bisogno di aiuto, che vogliono denunciare ma non riescono, che hanno bisogno di un supporto per superare situazioni drammatiche.

