La coppia in vacanza a Cagliari si lascia andare a baci appassionati in mare, il loro matrimonio sembra andare a gonfie vele.

Sposati da 2 anni e una figlia di 4, Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Gente, in atteggiamenti “focosi”. Sembra proprio che tra loro la passione non manchi; infatti in relax al mare non mancano baci appassionati.

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale si lasciano andare alla passione mentre erano in vacanza

Entrambi appartenenti al mondo dello spettacolo, Riccardo Di Pasquale produttore cinematografico e musicale, si stanno concedendo delle meritate vacanze a Cagliari. Con loro, anche la piccola Giulia che non perde tempo a giocare felice in acqua. I paparazzi di Gente hanno beccato la coppia a baciarsi in modo appassionato tra le onde non lasciando dubbi sulla complicità del loro rapporto. Riccardo e Roberta si sono sposati con una romantica cerimonia con rito civile a Tor Crescenza. Da allora le cose sembrano andare a gonfie vele come testimoniano queste foto.