Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari pubblicano una bellissima foto su Instagram insieme alla figlia per salutarla e augurarle il meglio

A soli 18 anni Stella Bossari, figlia di Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, ha deciso di lasciare il nido e di andare a convivere con il suo fidanzato a Milano. Il momento è giunto e i genitori per commemorare l’evento fanno uno scatto “famigliare” con la figlia e il loro cagnolone.

La foto è un bellissimo ritratto di famiglia

Filippa e Daniele appaiono sorridenti e pieni di speranze e orgoglio per la loro piccola Stella che sta spiccando il volo iniziando un nuovo percorso. Non poteva mancare anche Whisky che si fa notare con le sue orecchie cotonate e l’espressione fiera. Filippa è pronta per salutare Stella e le fa un augurio speciale scrivendo: “Grandi amori non temono nuovi inizi.” Insomma, un bellissimo ritratto di famiglia, un bellissimo augurio per la sua nuova vita a Stella e alla sua nuova vita.