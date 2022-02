Non tutti sanno che la star Robert Pattinson ha due sorelle strepitose che sono sempre al suo fianco nelle grandi sfide della vita: ecco la storia di Lizzy e Victoria Pattinson…

Lui è uno degli attori inglesi più acclamati, diventato celebre nei panni del vampiro Edward Cullen nella famosa saga cinematografica di Twilight e poi protagonista di The Batman, ma avete mai visto le sorelle? Ecco chi sono “le donne” di Robert Pattinson, dalle origini alle curiosità sulla loro storia!

Chi sono le sorelle di Robert Pattinson e dove vivono?

L’attore Robert Pattinson ha due splendide e inseparabili sorelle. Una è Elizabeth “Lizzy” Pattinson, nota cantautrice nata il 14 novembre 1983 (3 anni prima della star) a Londra, sotto il segno dello Scorpione. È la seconda di tre figli e la sorella maggiore si chiama Victoria Pattinson (di cui non si sa la data di nascita). Entrambe vivono tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e sono legatissime al fratello.

Robert Pattinson e le sorelle sono cresciuti nel quartiere londinese di Barnes e la loro famiglia d’origine è sempre rimasta unita nonostante i vari impegni in giro per il mondo.

La vita privata delle sorelle di Robert Pattinson

I genitori sono Clare e Richard Pattinson. La madre è una dirigente e lavora in un’agenzia di moda, il padre è un noto importatore d’auto d’epoca. Le sorelle di Robert Pattinson sarebbero le sue prime confidenti e gli darebbero anche parecchi consigli in amore…

Per quanto riguarda la loro vita privata, sappiamo che Lizzy Pattinson, nel gennaio 2016, ha sposato il suo compagno storico, John Oliver Dunthorne II, scalatore professionista. Nulla si sa, invece, della situazione sentimentale della sorella maggiore di Robert e Lizzy Pattinson, Victoria.

La carriera delle sorelle di Robert Pattinson

Le sorelle Pattinson risultano assenti sui social. Elisabeth Pattinson è la più nota della famiglia dopo il fratello attore (resta top secret il loro patrimonio). Con il diminutivo Lizzy (Pattinson) lavora da anni nel mondo della musica inglese, in cui ha costruito una solida carriera di cantautrice.

In passato si è esibita con il gruppo di ballo britannico “Aurora” e il duo tedesco “Milk & Sugar” per cui è stata la cantante solista del brano al primo posto della Billboard Hot Dance Club Play intitolato Let The Sun Shine, Non tutti sanno che ha prestato la voce anche per il film Twilight in cui suo fratello Robert ha interpretato il ruolo di Edward Cullen! Nel 2014, Lizzy Pattinson ha partecipato all’edizione inglese di X Factor piazzandosi nella top 6 della sua categoria (gli “Over 25” guidati da Simon Cowell).

