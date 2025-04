Rkomi parla con sincerità del padre che non ha mai voluto conoscerlo, nemmeno dopo il successo. Il duro sfogo del cantante.

Nel corso di un’intensa intervista, Rkomi ha affrontato con disarmante sincerità uno dei temi più delicati della sua vita privata: l’assenza del padre. Il cantautore milanese, all’anagrafe Mirko Manuele Martorana, ha rivelato che l’uomo non ha mai voluto conoscerlo, nemmeno ora che è diventato un artista affermato. Un discorso a cuore aperto che ha commosso i fan. Scopriamo che cosa ha detto.

Rkomi sul padre “Mai palesato”

“Sì, sa chi sono, immagino di sì – ha detto – ma non si è mai palesato. E credo anche che sia giusto così, dai” ha detto il cantante.

Nonostante tutto, Rkomi ha spiegato di non aver mai vissuto questa assenza come una ferita insanabile: “Per me non è mai stata una mancanza, non essendoci mai stato. Non è una mancanza”, ha dichiarato. Cresciuto con la madre e il fratello maggiore, il cantante ha trovato in loro un equilibrio solido e affettuoso.

Rkomi – www.donnaglamour.it

“Mio fratello è stato l’unico eroe” ha raccontato con gratitudine, descrivendo un legame profondo, pur nella diversità caratteriale che li contraddistingue.

Tuttavia, Rkomi ha confessato di aver avuto, durante l’adolescenza, momenti in cui ha pensato di cercare suo padre: “A 17, 18, 19 anni ci ho pensato. Ma poi non l’ho fatto. Non saprei nemmeno come si fa: bussi? Citofoni?“.

Rkomi e la dedica per la Festa del papà

Nel giorno della Festa del papà, Rkomi ha pubblicato un post carico di emozione e significato. Una dedica non solo ai padri presenti, ma anche a chi, come lui, è cresciuto senza quella figura: “Auguri a tutti i papà ma anche a mia mamma che ha colmato quel vuoto. Auguri a mio fratello che ha tenuto in piedi le macerie, diventando padre a sua volta“.

Senza vittimismo, con lucidità e cuore, il cantautore ha saputo trasformare un’assenza in una riflessione profonda sull’amore, sulla famiglia e sull’importanza di chi resta.