Mistero nell’ultima puntata di Obbligo o Verità: censura o errore tecnico? La scena non viene mandata in onda.

Durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 14 aprile di Obbligo o verità, il programma di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, si è verificato un episodio che ha subito scatenato un acceso dibattito tra telespettatori e fan sui social. Protagonista del momento controverso è stata Caterina Balivo, chiamata a fare una scelta tra due colleghe famose: Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Scopriamo che cosa è successo e le ipotesi sollevate dai telespettatori.

La scena tagliata che ha acceso il sospetto

Il gioco, ormai noto al pubblico per la sua natura provocatoria, richiede all’ospite di “salvare” una persona famosa, implicando l’esclusione dell’altra. Una dinamica che spesso genera ironia ma anche tensione tra i fan delle celebrità coinvolte. Eppure, in questa occasione, il momento clou non è mai andato in onda.

Alessia Marcuzzi – www.donnaglamour.it

Dopo l’intervento inaspettato di un altro ospite, il montaggio ha mostrato un immediato salto alla prova successiva, cancellando completamente la scena della scelta di Caterina Balivo.

Nessuna spiegazione, nessuna reazione da parte della conduttrice ospite, solo un evidente buco narrativo che ha fatto storcere il naso a molti.

Censura, errore tecnico o scelta editoriale: il mistero

Durante la serata, sui social l’hashtag Obbligo o verità è rapidamente salito tra le tendenze, e ha alimentato teorie e dubbi. Alcuni parlano apertamente di censura, ipotizzando un taglio voluto per evitare polemiche tra le protagoniste. Altri suggeriscono un semplice errore tecnico o una necessità di sintesi per motivi di palinsesto.

Né la produzione del programma né Caterina Balivo hanno rilasciato dichiarazioni sul caso. Un silenzio che alimenta ulteriormente i sospetti e spinge i fan a chiedere maggiore chiarezza. Chissà se nelle prossime puntate ci sarà spazio per un chiarimento in diretta.