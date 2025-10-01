Rivalutazione pensioni, aumenti a fasce: gli effetti sugli importi

Con la rivalutazione delle pensioni cambiano gli importi: ecco come verranno aggiornati gli assegni mensili.

La rivalutazione degli assegni previdenziali rappresenta, anche per il 2025, uno dei passaggi più importanti della politica sociale del nostro Paese. L’adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita, introdotto per difendere il potere d’acquisto dei pensionati, è un passo fondamentale, al fine di tutelare i cittadini dagli aumenti scaturiti dall’inflazione. Scopriamo, dunque, come saranno rimodulati gli assegni erogati su base mensile.

Rivalutazione pensioni, previsti aumenti a fasce

Il meccanismo che regolerà gli aumenti non sarà uniforme per tutti, ma calibrato in base all’importo dell’assegno.

Per le pensioni fino a quattro volte il minimo INPS – soglia che corrisponde a circa 2.200 euro lordi al mese – l’adeguamento sarà pieno, con un incremento del 2,1%. È una scelta mirata a sostenere in particolare le fasce medio-basse, che restano le più esposte alla diminuzione del reddito causata dal caro-prezzi.

Superata questa soglia, gli incrementi si riducono in maniera progressiva. Tra i 2.200 e i 2.750 euro, l’aumento sarà riconosciuto solo in parte, pari all’85% del tasso pieno.

Oltre i 2.750 euro lordi, la percentuale di rivalutazione scenderà ulteriormente, con un impatto meno rilevante sui trattamenti più alti.

Come sono rimodulati gli importi erogati

Una pensione di 1.500 euro lordi mensili crescerà di circa 31 euro, mentre chi percepisce 2.300 euro vedrà un aumento più contenuto, calcolato sulla percentuale ridotta di rivalutazione.

Particolarmente importante, invece, la crescita della pensione minima, che passerà da circa 563 a 575 euro mensili.

La rivalutazione annuale è anche un intervento che ha un riflesso diretto nella vita quotidiana dei pensionati: significa avere qualche euro in più per affrontare bollette, spesa alimentare e costi legati alla salute, in un periodo come quello che stiamo attraversando particolarmente colpito dall’inflazione e, di conseguenza, dall’aumento dei prezzi.