Francesca Michielin: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 di Francesca Michielin: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena.

Anche se all’ultimo Festival di Sanremo non è riuscita a piazzarsi in posizioni soddisfacenti, Francesca Michielin è pronta per festeggiare i suoi trent’anni con i fan e alcuni colleghi-amici. Scopriamo le date dei concerti 2025 e la scaletta che porterà in scena.

Francesca Michielin, le date del tour 2025

Al Festival di Sanremo 2025, Francesca Michielin ha gareggiato con Fango in paradiso, un brano struggente che però non le ha permesso di raggiungere i posti alti della classifica. Tornata a casa con la ventunesima posizione sul groppone, l’artista ha comunque ottenuto un successo strepitoso, tanto che adesso è pronta per festeggiare il suo compleanno di trent’anni con i fan.

Anche se ha compiuto gli anni lo scorso 25 febbraio, Francesca ha voluto aspettare una data specifica per concedersi ai sostenitori: sabato 4 ottobre 2025. La location del concerto è unica, l’Arena di Verona, così come speciali sono i colleghi-amici che saliranno sul palco con lei: Bruno Belissimo, Carl Brave, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Francesca Michielin porterà in scena i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo EP Anime. Ecco quale sarà la scaletta: