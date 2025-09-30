Riv4li: trama, cast, location e curiosità della serie erede di Di4ri

Riv4li sbarca su Netflix, pronta a far innamorare adolescenti e (forse) genitori: ecco trama, cast, location e curiosità.

Una nuova serie tv dedicata al mondo degli adolescenti, che promette di registrare un successo non indifferente. Stiamo parlando di Riv4li che, come suggerisce il titolo, è firmata dalla stessa creatrice di Di4ri. Scopriamo la trama, il cast, le location e tutte le curiosità che ci sono.

Riv4li: trama e trailer della serie tv

Dopo l’enorme successo registrato da Di4ri, serie tv con Andrea Arru, la creatrice Simona Ercolani si è rimessa all’opera per sfornare un altro titolo degno di nota. Stiamo parlando di Riv4ali, disponibile su Netflix a partire dall’1 ottobre 2025, per un totale di 10 episodi. La trama si srotola sempre all’interno dell’universo adolescenziale, tra rapporti con gli adulti, difficoltà nel costruire la propria identità e il bullismo da aggirare o arginare.

Prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli, Riv4li è ambientato a Pisa, all’interno della scuola media Montalcini. Qui, i ragazzi della terza D sono divisi in due gruppi: gli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), e gli Outsiders, capitanati da Terry (Kartika Malavasi) che si è appena trasferita da Roma.

La rivalità tra i due gruppi è palese fin da subito, ma quando la scuola sarà divisa da un vero muro, si uniranno per combattere insieme.

Ecco il trailer di Riv4li:

Riv4li: cast, location e curiosità

Riv4li, girata a Pisa, è stata scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore e Ivan Russo. Il cast è composto da: Samuele Carrino (Claudio), Edoardo Miulli (Dario), Kartika Malavasi (Terry), Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio) e Duccio Orlando (Paolo).

Una chicca? Andrea Arru, amato per il suo ruolo in DI4RI, apparirà con un ruolo speciale, proprio quello di Pietro Maggi, come a voler passare il testimone ai ‘nuovi’ giovani.