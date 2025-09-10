Rientro dalle vacanze: come ripartire felici dopo le ferie

Tornare alla routine dopo le vacanze: i consigli per ritrovare equilibrio e felicità, ottenendo il giusto slancio dopo le ferie.

Le vacanze rappresentano un momento di pausa rigenerante, ma il ritorno alla quotidianità può trasformarsi in un vero e proprio trauma. La cosiddetta “depressione post-vacanze” non è, infatti, un fenomeno raro e comporta un calo motivazionale, malinconia nonché difficoltà a concentrarsi, aspetti che influiscono, negativamente, sia sul lavoro sia sulla vita privata. Psicologi e coach del benessere sottolineano che affrontare questa fase con le giuste strategie può ridurre il disagio, nonché trasformare il rientro in un’opportunità di crescita.

Rientro dalle vacanze, evitare la depressione post-vacanze col giusto approccio

Secondo gli esperti, il punto di partenza è la mente. Un atteggiamento positivo e realistico aiuta il corpo a reagire meglio agli stimoli e riduce la possibilità di cadere in stati di ansia e di affaticamento.

Per questo, dunque, è fondamentale pianificare il ritorno alle abitudini senza brusche accelerazioni: il rientro deve essere progressivo, così da permettere a mente e corpo di riadattarsi in modo naturale alla routine di tutti i giorni.

La gradualità non riguarda solo il lavoro, ma anche la ripresa dell’attività fisica, che va calibrata con attenzione per evitare infortuni e mantenere alta la motivazione.

Un altro aspetto determinante è l’alimentazione. Dopo gli inevitabili strappi concessi durante le ferie, è importante ristabilire una routine nutrizionale equilibrata, senza cadere in regimi punitivi e/o troppo restrittivi.

Gli specialisti, inoltre, sottolineano come una dieta sana debba essere vissuta come un piacere e non come una rinuncia, variando in base alle stagioni e alle esigenze personali.

Attività fisica, relazioni e mindfulness: i pilastri del benessere

La ripresa passa anche dal movimento. Scegliere un’attività che susciti piacere è il modo più semplice per mantenere costanza e ritrovare energia. Gli studi dimostrano che l’esercizio regolare stimola la produzione di endorfine, che ha effetti diretti sull’umore e sulla capacità di gestione dello stress.

Inoltre, è molto importante condividere l’allenamento con amici e/o familiari in modo da rendere tale esperienza più divertente e stimolante, oltre a favorire il sostegno reciproco. La competizione sana e il confronto costante diventano – così – strumenti utili per affrontare la ripresa con maggiore slancio.

Infine, sono importanti anche le pratiche di mindfulness e gratitudine che hanno, nei fatti, un impatto concreto sul benessere psicologico. Infine, è essenziale anche coltivare la consapevolezza del presente, dedicare tempo alla meditazione e riconoscere ogni giorno ciò che di positivo si ha, in modo da migliorare l’equilibrio interiore, nonché la qualità del sonno.