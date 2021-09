Walter Ricciardi, ospite di “In Onda” su La7, parla della Variante Delta del Covid-19 sottolineandone la pericolosità. “Chi si può vaccinare è meglio che si vaccini.”

Non è ancora finito l’incubo del Covid-19, che sembra essersi rafforzato nuovamente con la Variante Delta.

Ne parla Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma ai microfoni di “In Onda” su La7: “Con la variante Delta, che è contagiosissima, il Covid sta colpendo in maniera forte anche i bambini e ne stanno morendo, anche in Italia.”

Parole pesanti, che sottolineano un clima di emergenza che si espande anche negli altri Paesi. “In Gran Bretagna hanno dovuto aumentare i centri clinici pediatrici di 15 volte, in Israele la stessa cosa.” Poi l’appello per i vaccini: “Chi si può vaccinare è meglio che si vaccini perché o non ha effetti collaterali o li ha rarissimamente ma comunque li ha molto meno nel momento in cui si vaccina.”

Ricciardi dedica anche qualche parola al capitolo Green pass, dal primo di settembre obbligatorio per viaggiare su treni, traghetti e aerei. “Andrebbe rilasciato alle persone vaccinate, alle persone guarite e limitare il discorso dei tamponi, che è il punto debole della certificazione verde”, dice l’esperto.