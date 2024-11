Riccardo Scamarcio è ospite a Belve: durante l’intervista rivela dettagli shock sulla sua vita privata e sul set.

Belve sta per tornare, e tra gli ospiti più attesi c’è il famoso attore Riccardo Scamarcio. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, l’attore si è raccontato senza filtri: dai ricordi legati alla scena erotica con Monica Bellucci alle sue esperienze con le droghe, fino all’amore per Benedetta Porcaroli.

Ma scopriamo le rivelazioni più piccanti fatte dall’attore durante l’intervista.

Riccardo Scamarcio: la scena sexy con Monica Bellucci

Tra i momenti più discussi dell’intervista, Scamarcio ha ricordato la famosa scena in Manuale d’amore 2, definita da Monica Bellucci “La più erotica mai interpretata“.

“Posso ricambiare, ci mancherebbe! – ha confessato Scamarcio – Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena“.

Riccardo Scamarcio

Poi rivela: “Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza “morbida”. È stato complicato restare passivo. Ma è durata fino alle quattro di notte, come mai così tanto?”, poi la rivelazione: “Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi…uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa!” e continua “Uno può avere anche delle reazioni involontarie“.

La confessione sulle droghe: “Mai una dipendenza”

Fagnani ha poi toccato un tema delicato: il rapporto di Scamarcio con le droghe. “Ho provato quasi tutto, ma non è mai diventata una dipendenza” ha dichiarato l’attore.

Non sono mancate riflessioni amare sulla carriera: “Ho pestato troppi piedi a produttori e registi“, e continua: “Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque“.

Secondo l’attore, i premi mancati nella sua carriera sarebbero causati proprio da questa sua tendenza a “pestare i piedi” alle persone sbagliate. Infatti, alla domanda della Fagnani “Meriterebbe di più?“, l’attore ha risposto: “È chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati“.

Per scoprire le altre rivelazioni shock non ci resta che attendere la prima puntata di Belve che andrà in onda domani, il 19 novembre su Rai 2.