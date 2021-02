Ecco quali sono tutti i requisiti per andare in pensione, che sia anticipata, sia per quanto riguarda le categorie deboli e i lavoratori precoci.

Siete in età pensionabile o comunque vi state avvicinando alla fine della vostra carriera lavorativa? Se è così è giusto che cominciate a capire quali siano i requisiti per la pensione previsti dalla legge. Con l’introduzione della quota 100, inoltre, in molti hanno deciso di andare in pensione anticipata, godendo di questa opportunità.

Requisiti pensione: cosa sapere

Per andare in pensione bisogna arrivare a 62 anni e 38 anni di contributi, con una finestra di tre mesi per chi lavora nell’ambito privato. La finestra mobile da tre passa a sei mesi per tutti i dipendenti pubblici.

Chi decide, invece, di andare in pensione anticipata dovrà aver raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, per le donne invece dovranno essere 41 anni e 10 mesi di contributi. In questo caso non si terrà conto dell’età anagrafica.

Discorso diverso, invece, per il pensionamento di vecchiaia. In questo caso, infatti, gli anni di contributi per andare in pensione sono di almeno 20 ma bisogna aver raggiunto i 67 anni di età. Chi decide di usufruire della pensione di vecchiaia, inoltre, non dovrà far fronte alla finestra di slittamento prevista negli altri casi. In questo caso si va in pensione dal primo giorno del mese successivo, salvo aver raggiunto e soddisfatto tutti i requisiti di legge.

lavoro e concentrazione

Requisiti per andare in pensione per le altre categorie

Quali sono i requisiti per andare in pensione per chi è un lavoratore debole? Per loro si parla di Ape sociale, un sussidio a cui si può accedere dai 63 anni in poi. Bisogna aver maturato 30 o 36 anni di contributi in base all’età anagrafica. I lavoratori precoci – coloro che al compimento del 19° anno d’età avevano già maturato 12 mesi di lavoro effettivo – potranno andare in pensione al compimento dei 41 anni di contribuzione.