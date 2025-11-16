Regola del 70-20-10, il metodo per risparmiare: come funziona

La regola del 70-20-10 può aiutare a gestire le entrate, risparmiare ogni mese e costruire una stabilità economica duratura.

Molti italiani cercano una strategia utile per mettere da parte qualche risparmio a fine mese. Le spese fisse aumentano, il costo della vita cresce e il bilancio familiare è spesso in bilico. A dare una risposta a questa particolare esigenza è la regola del 70-20-10, sistema di gestione finanziaria personale che punta sulla disciplina e sulla chiarezza, senza possedere conoscenze economiche particolarmente specifiche. Come metterlo in pratica.

Come funziona la regola del 70-20-10

Un modo per risparmiare, senza fare particolari calcoli e salti pindarici, è rappresentato dala regola 70-20-10.

In base a questo assunto, dunque, ogni mese il proprio reddito va diviso in tre parti precise. Il 70% è riservato alle spese essenziali — casa, utenze, alimentari e trasporti —, il 20% al risparmio, da accantonare su un fondo separato e il 10% al rimborso di debiti o a piccoli investimenti.

bambina famiglia salvadanaio risparmi

Rispetto al classico metodo 50-20-30, la regola del 70-20-10 offre una visione più realistica delle condizioni economiche di oggi, caratterizzate da stipendi spesso variabili.

È una formula più severa, ma adatta a chi vuole stabilità senza rinunciare alla possibilità di costruire un piccolo capitale nel tempo.

Le abitudini quotidiane che aiutano a risparmiare

Applicare la regola richiede costanza e attenzione alle spese di tutti i giorni. Pianificare i pasti, preferire i prodotti in promozione e cucinare in casa sono azioni che, nei fatti, permettono di ridurre notevolmente i costi alimentari.

Allo stesso modo, gestire in modo consapevole i consumi energetici — spegnendo luci superflue o utilizzando elettrodomestici efficienti — aiuta ad alleggerire le bollette.

Anche la revisione periodica delle spese fisse è una pratica da attuare: cambiare assicurazione, disdire abbonamenti inutili e/o negoziare tariffe più convenienti, permette di avere maggiore denaro a disposizione, evitando, al contempo, di accumulare debiti.