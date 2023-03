Avete mai visto la casa di Carolyn Smith? Il volto amatissimo della giuria di Ballando con le Stelle vive in una splendida villa insieme al marito e ai loro inseparabili amici a quattro zampe. Scopriamo com’è fatta!

La casa di Carolyn Smith è un’oasi di pace e relax in cui non manca l’abbraccio mozzafiato della natura! La villa della famosa ballerina e coreografa, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, si trova in provincia di Padova e precisamente a Vigonza, ma non tutti sanno com’è fatta. Vi portiamo dentro il suo nido dove tutto profuma di dolcezza e calore, tra dettagli chic e la carezza intramontabile di elementi in legno naturale…

La casa di Carolyn Smith a Vigonza: una villa bellissima incastonata nel verde

La casa di Carolyn Smith e del marito, Tino Michielotto, ha uno stile classico e molto raffinato, come mostrano le immagini che di tanto in tanto pubblica sui social. È un nido d’amore e relax che rappresenta appieno la personalità della sua proprietaria, semplice e originale al tempo stesso grazie ad alcuni tocchi di design davvero deliziosi.

Carolyn Smith

Carolyn Smith sembra aver scelto con cura ogni dettaglio dell’abitazione, una grande villa nel cuore del verde di Vigonza, in provincia di Padova, dove non possono mancare i suoi inseparabili amici a quattro zampe: i cani che tanto ama e che sono compagni di mille avventure!

La casa ha pavimenti geometrici in marmo con grandi mattonelle quadrate a effetto scacchiera, sui toni del bianco e del rosa.

La zona living a casa di Carolyn Smith

Già dal primo sguardo, la zona living di casa Smith-Michielotto ci colpisce per la sua luce naturale e per la sensazione di libertà che dona grazie alle sue importanti dimensioni.

Mobili chiari dalle linee pulite e divani bianchi compongono un ambiente davvero accogliente in cui spicca un elemento centrale: il grande camino in pietra che dona un tocco rustico tra salotto e cucina!

La cucina di Carolyn Smith

A mostrarci uno scorcio della splendida cucina in legno chiaro di Carolyn Smith è stata lei stessa, con un bel video postato sui social per la gioia dei fan!

Vi si notano subito i piani in granito, perfetti per preparare tante gustose ricette per la famiglia e gli amici…

Le sequenze mostrano un meraviglioso open space incorniciato da ampie vetrate e finestre che affacciano sul grande giardino esterno, e non passa inosservato un dettaglio: il soffitto con travi in legno a vista per donare ancora più calore e naturalezza all’ambiente domestico, oltre all’impianto luci a led che restituisce una piccola nota moderna in perfetta armonia con l’architettura della villa.

Altalene in giardino…

Nello splendido giardino di Carolyn Smith, tanto spazio utile per il divertimento con una postazione dedicata alle altalene, mostrata dalla coreografa in un filmato mentre stende il bucato in una delle sue giornate tra le mura domestiche lontano dai suoi impegni professionali….

Carolyn Smith ci regala sempre splendide cartoline dalla sua bellissima casa, come le dolcissime immagini autunnali insieme ai suoi cani in giardino tra le “coccole” del foliage tutt’intorno…

Riproduzione riservata © 2023 - DG