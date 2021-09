Nonostante le evidenti tensioni con la Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso di consegnare a Harry e Meghan la medaglia del Giubileo.

In vista dei suoi 70 anni come sovrana d’Inghilterra, la Regina Elisabetta ha deciso di consegnare a Harry e Meghan (e a suo figlio Andrea Di York) la medaglia del Giubileo. La decisione è stata fortemente contestata in Inghilterra, specie viste le accuse degli ex duchi del Sussex nei confronti della Famiglia Reale (che hanno tacciato di negligenza e razzismo durante la loro intervista da Oprah Winfrey).

La Regina Elisabetta e la medaglia del Giubileo a Harry e Meghan

Nonostante l’addio ai titoli nobiliari e nonostante le recenti tensioni che ci sarebbero state tra Harry e gli altri membri della famiglia Reale – come suo padre Carlo e suo fratello William – a causa delle sue dichiarazioni alla CBS, la Regina Elisabetta avrebbe messo in lista lui e Meghan per la consegna della medaglia del Giubileo di platino, le cui celebrazioni si terranno dal 2 al 5 maggio 2022.

Harry d’Inghilterra Meghan Markle

Oltre al nipote e all’ex attrice, la Regina ha incluso alla cerimonia di consegna anche suo figlio Andrea, che ha già ricevuto la medaglia in occasione di altri giubilei (argento nel 1977, oro nel 2002 e diamante nel 2012). La decisione della sovrana ha fatto discutere visto il coinvolgimento di suo figlio il duca di York nello scandalo Epstein e nelle recenti accuse per abusi su minori che potrebbero farlo trascinare in tribunale.

Harry e Meghan dopo l’addio alla Corona

Dopo l’addio ai titoli nobiliari il Principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli States dove hanno espresso il desiderio di vivere come “persone normali”. Nel 2020 i due hanno rilasciato una controversa intervista a Oprah Winfrey per la CBS, dove tra le altre cose hanno fatto sapere di aver subito battute razziste contro il loro primogenito, Archie Harrison, da parte di alcuni non meglio precisati membri della famiglia Reale. I due duchi hanno sempre manifestato però la loro ammirazione verso la Regina Elisabetta, che hanno sollevato da tutte le accuse da loro espresse verso la monarchia britannica.