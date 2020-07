Il principe William durante un’intervista alla BBC ha confessato qual è stato il peggior regalo fatto a Kate: un binocolo.

È capitato a tutti di fare un regalo poco gradito alla propria fidanzata, ma chi se lo sarebbe aspettato che anche il principe William potesse donare qualcosa di brutto a qualcuno? E invece è successo, durante un’intervista alla BBC il principe ha ammesso di aver fatto davvero un regalo pessimo alla moglie Kate, e proprio all’inizio della loro frequentazione. Di cosa si tratta? Di un binocolo.

Il peggior regalo di William a Kate

È proprio un binocolo il regalo di cui si vergogna ancora oggi William e che non avrebbe fatto luccicare gli occhi a Kate. L’episodio risale all‘inizio della loro storia, quando ancora non sapevano cosa ne sarebbe stato di loro due come coppia.

“Non ho la più pallida idea del perché lo avessi comprato”, ha svelato William al giornalista e conduttore Peter Crouch. “Quando stavo per darglielo – ha continuato William – cercavo di convincermi che era tanto carino. Mi dicevo: ‘Ma è fantastico, guarda come si vede lontano‘”.

Nonostante quel dono bislacco, e certamente non degno di un principe, Kate ne è rimasta colpita e, come ha sostento William: “In quel momento si è innamorata di me“. O almeno è questo a cui il principe piace credere.

I regali più belli di William a Kate

Nonostante lo scivolone del binocolo William è riuscito a recuperare negli anni. Dal fidanzamento e anche dopo le nozze nel 2011 il principe ha sfoggiato sensibilità e buon gusto, donando alla sua amata gioielli e accessori stupendi.

Ricordiamo tutti l’anello della mamma, Lady Diana, donato a Kate in occasione del loro fidanzamento con uno zaffiro da 12 carati circondato da ben 14 diamanti. Come dimenticare poi gli orecchini di ametista realizzati appositamente per Kate o, ancora, l’orologio Ballon Blue di Cartier che il principe ha donato alla sua sposa per il terzo anniversario di matrimonio.