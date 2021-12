Il critico musicale Red Ronnie ha avuto un brutto incidente, per il quale è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale. Ecco cosa è successo.

Attimi di tensione e paura per Red Ronnie, che nelle ultime ore ha avuto un incidente stradale all’altezza del casello dell’Aquila Ovest, sulla Roma-Teramo. Il critico musicale e televisivo è stato soccorso d’urgenza dal 118 e portato all’ospedale in via precauzionale.

L’incidente che ha avuto Red Ronnie ha distrutto completamente l’auto, ma per fortuna lui sta bene. Portato subito all’ospedale de L’Aquila, Ronnie è stato subito portato a fare un check di controllo: nonostante sia stato un incidente molto brutto, il critico ha riportato solo una piccola frattura al naso ma nessun’altra lesione grave.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’automobile sulla quale si trovava Red Ronnie era diretta a Teramo e ha urtato una cuspide formata dal guard rail. Sono intervenuti prontamente anche gli agenti della polizia stradale, che opera sul tratto interessato dall’incidente, per svolgere tutti gli accertamenti e, soprattutto, per capire la vera dinamica dell’urto.

In un messaggio sui social, Red Ronnie ci ha tenuto a rincuorare tutti i fan e gli amici preoccupati per lui, con alcune stories: “Sto bene, tutto bene quel che finisce bene”

