Quando inizia Reazione a catena 2025? Ecco la data e le anticipazioni sul quiz show

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di Reazione a catena che, come sempre, si alternerà con L’Eredità.

Anche quest’anno, come sempre, nel preserale di Rai 1 si alternano L’Eredità e Reazione a Catena. Al momento, prima del Tg1, va in onda quiz show condotto da Marco Liorni ma con l’arrivo dell’estate torna Reazione a catena. Ma quando esattamente? E chi lo conduce quest’anno? A tutte queste domande (e non solo) risponderemo in questo articolo.

Quando inizia Reazione a catena 2025?

La prima puntata della nuova edizione di Reazione a catena andrà in onda domenica 8 giugno, sempre nella consueta fascia oraria dalle 18.45 alle ore 20. Non è ancora chiaro fino a quando andrà avanti il programma: alcune indiscrezioni riportano che potrebbe proseguire addirittura fino al 31 dicembre, per poi lasciare spazio a gennaio a L’Eredità.

Rai

Secondo altre indiscrezioni, invece, Reazione a catena 2025 potrebbe proseguire fino a fine settembre o inizio ottobre. Per sapere la data esatta fino a quando proseguirà il programma bisognerà attendere, quel che è certo è che Reazione a catena terrà compagnia agli spettatori di Rai 1 per tutta l’estate.

Reazione a catena 2025: il conduttore

L’altra grande curiosità riguardo a Reazione a catena 2025, oltre alla data di inizio, riguarda il conduttore: negli scorsi mesi si è parlato di una possibile sostituzione di Pino Insegno e sono circolati diversi nomi sul possibile sostituto (tra cui quello di Gabriele Corsi, che ha già presentato il programma in passato).

Alla fine alla Rai hanno scelto di confermare Pino Insegno, nonostante le tante polemiche che avevano accompagnato la scorsa edizione del programma.

Reazione a catena 2025: i giochi

Sono ovviamente confermati i vari giochi di maggiore successo del programma, come L’intesa vincente, L’ultima catena, Una tira l’altra e Quando, dove, come perché. Ma per questa nuova edizione sono previste anche diverse novità.