La famosa cantante Barbra Streisand ha svelato per la prima volta i retroscena della sua amicizia speciale con Re Carlo III.

All’inizio degli anni ’90 si sparse la voce di un presunto legame sentimentale tra Re Carlo III e Barbra Streisand e per la prima volta la cantante, stando a quanto riporta Vanity Fair, ha svelato i retroscena di quella relazione nel suo memoir e ha ammesso:

“Se avessi giocato bene le mie carte, avrei potuto essere la prima principessa ebrea”, e ancora: “Il fatto è che sia io che il principe Carlo siamo timidi, ma in qualche modo siamo comunque riusciti a connetterci perché quello si è rivelato l’inizio di un’amicizia inaspettata”.

Barbra Streisand

Re Carlo: la confessione di Barbra Streisand

Per la prima volta Barbra Streisand ha rotto il silenzio sul suo rapporto con l’attuale Re d’Inghilterra, Carlo III, e che si vocifera avesse scatenato la gelosia persino da parte dell’ex moglie del sovrano, Diana Spencer. All’interno del suo memoir, My name is Barbra, la cantante ha confessato che Carlo le avrebbe fatto anche recapitare un bellissimo mazzo di fiori del suo giardino e ha aggiunto che la loro relazione sarebbe stata alquanto “civettuola”.

Nel 1996 la cantante ha conosciuto James Brolin, con cui è convolata a nozze nel 1998. Ha avuto un unico figlio, Jason, dalla sua precedente relazione con l’attore Elliot Gould. Carlo, com’è noto, è stato sposato con Diana Spencer e a seguire è convolato a nozze con Camilla Shand, diventata Regina consorte dopo la scomparsa della Regina Elisabetta.