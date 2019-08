Scommettiamo che la masseria di Raoul Bova in Puglia ti lascerà senza fiato?

Tra Fasano e Ostuni, immersa nel verde delle campagne pugliesi, sorge la Masseria San Giovanni di Raoul Bova, un vero e proprio paradiso sceso in terra.

Un grandissimo progetto di ristrutturazione, che finalmente ha preso vita: la masseria in Puglia di Raoul Bova, ovvero Masseria San Giovanni, ha finalmente aperto i battenti. Si tratta di un progetto dell’attore per accogliere pochi intimi, una casa talmente bella che lo stesso Raoul Bova l’ha definita «un sogno».

La magione è davvero enorme, bella e raffinata, e sorge proprio a metà tra Fasano e Ostuni, e giusto per non farsi mancare nulla, a due passi dal Mar Adriatico.

Siete curiosi di scoprire di più su una delle più belle dimore del Sud Italia? Allora seguiteci e scopriamo di più sulla villa di Raoul Bova!

Masseria San Giovanni: la casa di Raoul Bova

Fonte foto: http://www.masseriasangiovanni.it

Quando abbiamo detto che anche per lo stesso attore si tratta di un sogno, nonstavamoesagerando. Come riporta VanityFair, Raoul avrebbe dichiarato che si tratta di un «un sogno che iniziava qualche anno fa e che ora è diventato una magica realtà. Si vede e si sente quando le cose sono fatte con il cuore, ve lo garantisco!».

I lavori infatti sono appena finiti, e la Masseria San Giovanni ora è pronta per accogliere gli ospiti dell’attore. Ciò che colpisce è la pace che si respira in questi luoghi, immersi nel verde, nella natura, e che fanno respirare un’aria fresca e marittima, dominata da alberi di ulivo meravigliosi.

La casa, risalente al 1600, oggi è completamente rinnovata: la tonalità dominante è il bianco, che copre tutte le mura esterne e parte di quelle interne, ma i lavori sono stati fedeli alla tradizione, rispettando colori e materiali originari. E infatti, vicino alla masseria, sorge una piccola chiesetta, proprio come 300 anni fa.

Fonte foto: http://www.masseriasangiovanni.it

Gli interni sono moderni, ma con un toccovintage e a tratti chabby chic: tonalità che vanno dal grigio al bianco all’azzurrino, con qualche tocco di colore più spinto e moderno qua e là (una poltrona rosa, ad esempio) e un uso dei materiali sapiente e funzionale, che alterna il legno alla pietra, rimanendo sempre su toni rilassanti, tenui, pacati.

Le camere sono 15, con 5 suite, mentre all’esterno oltre alla chiesetta, caratteristica e che dà un tocco originale e antico alla residenza, ecco una piscina di gran classe, in pieno stile contemporaneo, lunghissima e molto stretta, con idromassaggio incluso.

Infine, a concludere il tutto, ecco un agrumeto, che dà colore al giradino e rende l’atmosfera ancora più magica. Insomma, qui non manca davvero nulla!

Masseria San Giovanni: come prenotare la villa

Chi non vorrebbe trascorrere anche solo una giornata in un posto come questo? Beh, a volte… basta solo volerlo e i sogni possono diventare realtà! La masseria infatti dà la possibilità di prenotarla per eventi o di organizzare eventi esclusivi (fra cui matrimoni).

Se volete saperne di più basta visitare il sito ufficiale della Masseria San Giovanni, dove troverete tutte le info per la prenotazione.

Fonte foto: http://www.masseriasangiovanni.it