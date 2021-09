Disputa tra i prof di “Amici”, la storica Prof di danza Alessandra Celentano non sembra gradire la new entry reduce da “Ballando con le stelle”. Todaro risponde per le rime…

Non è certo sfuggita la sfida lanciata da Alessandra Celentano sui propri social di pochi giorni fa: “Perché non prendere Raimondo Todaro come professore? La danza è una e forse lo capirebbe” nota la celebre e severissima insegnante di danza di “Amici”. Da parte sua Todaro raccoglie il guanto della sfida e non tarda a replicare: “Cara Alessandra, vedrà che la danza non è una sola, ma ci sono tante sfumature.” Una risposta che ha il sapore di una provocazione.

Ormai è sempre più certa la partecipazione della ex star di “Ballando con le stelle” alla nuova edizione di Amici 2021. Se questi sono i presupposti, ne vedremo delle belle: a quanto pare le sfide non saranno solo tra gli allievi.

Il ballerino siciliano dopo l’addio a Milly Carlucci sembra essere pronto per il suo nuovo ruolo di insegnante ad Amici 2021. La data prevista per l’inizio del programma è il 18 settembre 2021.

Il maestro Todaro sarà in cattedra? Per scoprirlo, non ci resta che attendere…

Le aspettative per questa nuova edizione si confermano altissime, soprattutto considerando che la ventunesima edizione di “Amici” non è ancora iniziata ma litigi, bisticci e frecciatine sono già assicurate.