“Non so da dove hanno preso la settimana scorsa che stavo per presentare le mie dimissioni”, ha dichiarato Papa Francesco.

“Una parola può essere interpretata in un modo o nell’altro, no? Sono cose che succedono”. Lo ha dichiarato Papa Francesco ai microfoni della radio cattolica spagnola Cope. “Non so da dove hanno preso la settimana scorsa che stavo per presentare le mie dimissioni – ha aggiunto il pontefice -. Dicono che la notizia ha fatto scalpore, quando non mi è nemmeno passato per la testa. Di fronte a interpretazioni che nascono un po’ distorte di qualche mia parola, taccio, perché chiarire è peggio”.

Nel corso dell’intervista, Papa Francesco ha parlato anche dell’infermiere che gli ha salvato la vita. Queste le sue dichiarazioni: “Mi ha detto: ‘Deve operarsi’. C’erano altri pareri: ‘No, ma quali antibiotici…’, e me lo ha spiegato molto bene. È un infermiere di qui, del nostro servizio sanitario, dell’ospedale del Vaticano. È qui da trent’anni, un uomo di grande esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima volta fu nell’anno ’57, quando pensavano che fosse un’influenza, una di quelle epidemie di influenza in seminario, e l’infermiere del seminario mi curava con l’aspirina. Per gli altri andava bene, ma con me non funzionava e mi portarono in ospedale: mi tolsero acqua dal polmone. Il dottore disse, non ricordo quanto, diciamo un milione di unità di penicillina e tante di streptomicina e, quando se ne andò, l’infermiera disse: ‘Il doppio’. Questo mi salvò”.

A proposito dell’insistenza dei media sulle sue possibili dimissioni, il Papa ha affermato: “Sì, mi hanno anche detto che la settimana scorsa andava di moda. Leggo solo un giornale, il giornale di Roma, e non guardo la televisione. Ricevo il resoconto più o meno delle notizie del giorno, ma di quello ho saputo qualche giorno dopo, che c’era una cosa sul fatto che io rinunciavo. Ogni volta che un Papa è malato, c’è una brezza o un uragano di Conclave (ride)”.