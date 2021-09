Una piattaforma sulle acque del lago di Como e una canzone dedicata alla sua Chiara Ferragni: ecco la sorpresa di Fedez.

Lo aveva anticipato, Chiara Ferragni, con la consueta story su Instagram: l’amato marito Fedez, in occasione del terzo anniversario di matrimonio, le aveva preannunciato una sorpresa. Detto fatto! A raccontare l’improvvisata, con tanto di immancabile video social, ci ha pensato la stessa Chiara: “Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo”.

Una sorpresa niente male. Il tramonto, la cornice – a dir poco splendida! – del lago più famoso d’Italia, una band, un microfono, la voce di Fedez e le sue parole: “Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e puoi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”. E poteva poi mancare una romantica cena a lume di candela per sugellare un ricordo indimenticabile? Chiara Ferragni, manco a dirlo, ha gradito il cadeau amorevolmente confezionato dal consorte nel loro giorno speciale.

Fonte foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/