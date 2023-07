Bufera sui telecronisti Rai colpevoli di body shaming, sessismo e razzismo verso gli atleti del nuoto ai Mondiali.

Ondata di polemiche per i due telecronisti Rai Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, colpevoli di essersi lasciati andare a commenti sessisti e razzisti nel corso di una diretta televisiva. L’episodio sarebbe avvenuto durante la finale del trampolino sincronizzato femminile durante i Mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone.

Rai, bufera sui telecronisti ai Mondiali di nuoto

Tuffo dal trampolino

La vicenda che vede coinvolti i due telecronisti Rai sarebbe partita da un utente social che ha condiviso il contenuto della diretta alla stessa emittente di Stato con tanto di una mail Pec sottolineando quanto detto dai due diretti interessati.

I fatti sarebbero avvenuti in onda su Rayplay2 nel corso della prima rotazione della sessione di tuffi della finale del trampolino. I due commentatori stavano aspettando la diretta televisiva di Raidue per la fase finale e si sarebbero lasciati andare a commenti di vario genere.

“Le olandesi sono grosse”, dice uno dei due. “Come la nostra Vittorioso”, facendo riferimento alla tuffatrice azzurra Giulia Vittorioso. “Eh, grande eh…”. Salvo poi concludere con un inaccettabile “tanto a letto sono tutte uguali…”.

Ma anche commenti a sfondo razzista con parole verso alcuni atleti asiatici.

Va detto che prontamente è arrivata la replica di Leonarduzzi: “Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette. Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso, a maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni”, il commento ripreso dal Corriere della Sera.

L’ad Rai Roberto Sergio ha fatto sapere di aver avviato un procedimento disciplinare con tanto di ritorno forzato a casa per i due diretti interessati.

Di seguito anche la Pec condivisa in un post Twitter da un utente con quelle che sarebbero state le parole dei telecronisti: