Una ragazza di 16 anni è stata salvata facendo il gesto per chiedere aiuto che circola sui social: un uomo lo ha riconosciuto e l’ha aiutata.

Un gesto molto semplice, la mano che si richiude sul pollice piegato, così una ragazza di 16 scomparsa da giorni si è salvata. Un uomo di 75 anni ha riconosciuto il gesto dalla sua vettura e ha aiutato la polizia ha seguire l’uomo che l’aveva rapita. La ragazza è sana e salva grazie a un gesto che sta facendo il giro dei social.

Un uomo riconosce il gesto della ragazza e la salva

Una 16enne era scomparsa da giorni in North Carolina, era stata rapita da un malintenzionato. La ragazza si è salvato facendo il gesto della mano che si richiude sul pollice piegato che aveva imparato su Tik Tok. Un uomo di 75 anni ha avvistato la ragazza dalla sua vettura e, riconoscendo il gesto, ha seguito l’uomo che trasportava la ragazza in una macchina.

Signal for help segnale aiuto per violenza domestica

Fortunatamente, grazie all’aiuto dell’anziano la polizia è riuscita ad acciuffare l’uomo ultrasessantenne e ad arrestarlo. Non sono ancora state accertati i motivi per cui la ragazza sia salita sull’auto dell’uomo, né i movimenti per il rapimento. La polizia sta indagando sul caso. I social hanno reso noti dei gesti fondamentali per la sopravvivenza in alcuni casi, veicolando un messaggio importante e positivo.