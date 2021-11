Gli elicotteri dei Vigili del fuoco stanno rimuovendo i resti della funivia di Mottarone, cominciando dalla cabina che il 23 maggio è precipitata uccidendo 14 persone.

Cinque mesi fa, il 23 maggio morivano 14 persone a Mottarone dove la cabina della funivia è precipitata a causa di un mal funzionamento. Oggi, gli elicotteri dei Vigili del fuoco stanno procedendo a rimuovere la cabina e alcune parti più leggere della funivia e trasportarle a Verbania.

La rimozione della cabina della funivia è stata un successo

Non ci sono stati intoppi, né problemi di altra natura per i Vigili del fuoco che hanno rimosso la cabina di Mottarone precipitata il 23 maggio. l’Erickson S64 ha rimosso la parte più pesante della cabina, nel corso della mattinata. I resti avvolti da un telo in tutta sicurezza, sono stati trasportati facilmente e depositati nel Tecnoparco di Fondotoce. Non è terminato qui il lavoro. Altri materiali e residui più leggeri devono essere trasportati dalle autorità. Ancora fresca la ferita della tragedia che ha colpito intere famiglie cinque mesi fa, a causa della fune traente che si è spezzata trascinando con sé 15 persone. I freni di emergenza non si sono potuti e bloccare e così la vita di un’intera famiglia si è spezzata quel giorno. Ancora in atto la ricostruzione definitiva dei fatti e delle responsabilità.