Scopriamo più nel dettaglio Raffaella Fico che si racconta nella clip ufficiale del Grande Fratello Vip 6.

La showgirl ed ex ballerina Raffaella Fico sarà la prossima concorrente del Grande Fratello Vip 6. Determinata e solare l’ex di Balotelli prenderà parte al programma condotto da Alfonso Signorini e, come di consueto, si presenta nella clip ufficiale del reality.

Raffaella Fico è la prossima concorrente del GF Vip 6: la clip

“Vivi e lascia vivere” questo è il motto della bella Raffaella Fico che non esclude di poter trovare l’amore in casa anche se non lo aspetta. “Posso fare a meno dei social network ma non vorrei trovare in casa persone che parlano troppo e a sproposito” sembra che su questo, la Fico sia abbastanza irremovibile. Ha davvero molto aspirazioni, o così dichiara, ma Raffaella non ne specifica una in particolare e ammette: “Non ho tempo di leggere”. Non sarà stata una presentazione “con il botto” ma la showgirl sembra avere un bel caratterino che potrebbe regalare al pubblico non pochi momenti di suspense.