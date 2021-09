Jolanda De Rienzo non ci sta, la bella conduttrice dà una grande lezione su Instagram a un hater che l’ha insultata per il suo aspetto fisico.

Jolanda De Rienzo mostra su Instagram una serie di insulti che le sono stati attribuiti dopo il parto. La conduttrice è stata vittima di body shaming sul web che l’hanno insultata per la sua forma fisica nonostante la conduttrice abbia partorito da poco.

La replica della De Rienzo mette apposto un hater

Il volto di ElevenSport è stata bersagliata da un hater che l’hanno insultata per il suo aspetto fisico. Dura è la replica di Jolanda De Rienzo che su Instagram replica in modo fermo e severo agli insulti ricevuti, dando una dura lezioni ai “leoni da tastiera”:

“Quando fai i bambini poi mangi e diventi una mucca; Tralasciando le forme verbali e la punteggiatura, sono fiera di me stessa e provo ad accettarmi ogni giorno❕

(“Provo”…infatti nella prima foto copro i segni dell’addome con il braccio…ho deciso di pubblicare entrambi gli scatti grazie a te). Ho la linea gravidica ancora in bella vista, la pancetta e si, non sono quella di prima❕

Delle volte mi sveglio nervosa per questo, altre penso che sono segni distintivi del mio percorso di vita:

Ho dato alla luce una creatura meravigliosa. E poi… Caro #Hater, per il mio corpo, volendo, c’è rimedio… PER IL TUO CERVELLO INVECE NON C’È SPERANZA❕ Ciao bello, pensami quando mangerai una mozzarella”.