Eva Grimaldi festeggia i suoi 60 anni in compagnia della compagna Imma e delle sue amiche più care, in un villaggio da sogno.

L’attrice Eva Grimaldi ha compiuto 60 anni ieri 7 settembre, festeggiando con la compagnia di una vita, Imma Battaglia, e delle care amiche. La festa è stata a tema “sole donne” e si è tenuto in un bellissimo villaggio della Calabria. Tra prosecco, spiagge da sogno e divertimento, Eva ha passato un compleanno davvero speciale.

Eva Grimaldi festeggia 60 anni solo tra donne: le foto sui social

Sposate civilmente nel 2019, Eva Grimaldi ha trascorso i suoi 60 anni ovviamente in compagnia della sua dolce metà, Imma ma non solo. Per il suo compleanno l’attrice è partita in Calabria per una settimana da sogno con le amiche, in un villaggio di “sole donne”, curato da Paola Dee e Rita Colombo. Passeggiate a cavallo in riva al mare, prosecchi, falò, buon cibo e tanto divertimento così Eva ha festeggiato un altro grande traguardo della sua vita circondata dai suoi affetti.