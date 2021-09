Fedez parteciperà alla seconda edizione di LoL – Chi ride è fuori, come facciamo a saperlo? Lo dice lui stesso su Instagram con un piccolo spoiler.

Tramite le storie di Instagram, Fedez “spoilera” la sua partecipazione alla seconda stagione di LoL- Chi ride è fuori mostrando una lettera di Amazon indirizzata a lui. Il rapper ha già partecipato alla prima stagione del programma comico che ha riscontrato un notevole successo e, a quanto lui stesso rivela, parteciperà anche al sequel.

Fedez riceve la lettera di Amazon per la seconda stagione di LoL – Chi ride è fuori in diretta Instagram

Lui stesso dice: “Non lo posso spoilerare” ma poi il bambino in Fedez prende il sopravvento e legge in una storia su Instagram la lettara con cui Amazon lo invita a partecipare alla seconda stagione di LoL – Chi ride è fuori. Nel simpatico invito, letto ai suoi follower dal rapper, si legge: “Ciao Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LoL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire le persone più divertenti d’Italia ma sopratutto le uniche che non ti hanno ancora querelato”. La simpatica letterina è piaciuta molto a Fedez che ha voluto condividerla con i fan… forse ha detto anche un po’ troppo!

