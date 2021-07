La città di Madrid ha deciso di dedicare una piazza per celebrare Raffaella Carrà, l’artista italiana scomparsa di recente.

La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà è stato come un fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo e per i tanti fan dell‘artista italiana nel mondo. Venuta improvvisamente a mancare lo scorso 5 luglio la showgirl, cantante e ballerina non ha però smesso di essere celebrata anche lontano dai confini della sua patria e proprio dalla Spagna è arrivata l’ultima notizia: la città di Madrid ha deciso di dedicarle una piazza in suo onore.

Uno dei luoghi magici per Raffaella Carrà è stata proprio Madrid. Nella città spagnola la celebre artista italiana ha sempre dichiarato di sentirsi molto libera ed in suo onore oggi, quella stessa città ha deciso di dedicarle una piazza. La notizia è stata diffusa direttamente dall’account social Facebook della showgirl, adesso gestito dai suoi familiari e dove si legge questo:

“È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà. Nel centro della capitale spagnola, lungo la via Fuencarral, sarà intitolata una piazza a Raffaella Carrà. La proposta del gruppo municipale Más Madrid è diventata realtà qualche ora fa”.

“Raffaella Carrà merita questo e altro” – si legge ancora nel post in rete – “Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze».

Tutti i partiti hanno votato a favore dell’idea, ad eccezione di Vox, che si è astenuto. “Raffaella Carrà è sempre stata molto legata a Madrid” – lo ha dichiarato proprio la stessa direzione di Màs Madrid – “In questa città diceva di sentirsi libera e molto a suo agio godendosi la vita delle sue strade e piazze”.