Raf: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 di Raf: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.
Dopo il successo ottenuto nei club, Raf dà il via al suo Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale 2025. Girerà alcuni dei teatri più importanti d’Italia, portando in scena alcune delle sue canzoni più belle e famose. Scopriamo date, location e scaletta.
Raf, le date del tour 2025
Raf continua a festeggiare il quarantesimo anniversario della sua Self Control. A partire dalla fine di ottobre 2025, il cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcuni dei teatri più importanti del Paese. La data zero è fissata per il 30 ottobre presso il Teatro Mancinelli di Orvieto, in provincia di Terni, mentre la tappa conclusiva è programmata per l’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella.
Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Raf:
- 30 ottobre – Orvieto (TR), Teatro Mancinelli;
- 4 novembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara;
- 6 novembre – Senigallia (AN), Teatro La Fenice;
- 8 novembre – Torino, Teatro Colosseo;
- 13 novembre – Bologna, Teatro Duse;
- 15 novembre – Mantova, Teatro Sociale;
- 16 novembre – Milano, Teatro Lirico;
- 21 novembre – Padova, Gran Teatro Geox;
- 22 novembre – Brescia, Teatro Clerici;
- 24 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara;
- 25 novembre – Legnano (MI), Teatro Galleria;
- 28 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone;
- 29 novembre – Salerno, Teatro Verdi;
- 3 dicembre – Napoli, Teatro Augusteo;
- 4 dicembre – Bari, Teatro Team;
- 6 dicembre – Genova, Politeama;
- 11 dicembre – Biella, Teatro Odeon.
La scaletta delle canzoni dei concerti 2025
Durante i concerti del tour 2025, Raf porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta:
- Iperbole
- Un’emozione inaspettata
- Due
- Dimentica
- Non è mai un errore
- Passeggeri distratti
- Liberi
- Oasi
- Ossigeno
- Gente di mare ft Umberto Tozzi
- Si può dare di più ft Umberto Tozzi
- Stai con me
- Sei la più bella del mondo
- Lacrime e fragole
- Inevitabile follia
- Come una favola
- Cosa resterà degli anni ’80 ft Giuliano Sangiorgi
- Via
- Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
- Per tutto il tempo
- Show Me the Way to Heaven
- Il battito animale ft J-Ax
- Il suono c’è
- 80 voglia di te
- Ti pretendo
- Self Control
- Con le mani su
- Infinito