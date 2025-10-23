Vai al contenuto
Raf: la scaletta dei concerti del tour 2025

Raffaele Riefoli Raf

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 di Raf: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo ottenuto nei club, Raf dà il via al suo Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale 2025. Girerà alcuni dei teatri più importanti d’Italia, portando in scena alcune delle sue canzoni più belle e famose. Scopriamo date, location e scaletta.

Raf, le date del tour 2025

Raf continua a festeggiare il quarantesimo anniversario della sua Self Control. A partire dalla fine di ottobre 2025, il cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcuni dei teatri più importanti del Paese. La data zero è fissata per il 30 ottobre presso il Teatro Mancinelli di Orvieto, in provincia di Terni, mentre la tappa conclusiva è programmata per l’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Raf:

  • 30 ottobre – Orvieto (TR), Teatro Mancinelli;
  • 4 novembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara;
  • 6 novembre – Senigallia (AN), Teatro La Fenice;
  • 8 novembre – Torino, Teatro Colosseo;
  • 13 novembre – Bologna, Teatro Duse;
  • 15 novembre – Mantova, Teatro Sociale;
  • 16 novembre – Milano, Teatro Lirico;
  • 21 novembre – Padova, Gran Teatro Geox;
  • 22 novembre – Brescia, Teatro Clerici;
  • 24 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara;
  • 25 novembre – Legnano (MI), Teatro Galleria;
  • 28 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone;
  • 29 novembre – Salerno, Teatro Verdi;
  • 3 dicembre – Napoli, Teatro Augusteo;
  • 4 dicembre – Bari, Teatro Team;
  • 6 dicembre – Genova, Politeama;
  • 11 dicembre – Biella, Teatro Odeon.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Raf porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta:

  • Iperbole
  • Un’emozione inaspettata
  • Due
  • Dimentica
  • Non è mai un errore
  • Passeggeri distratti
  • Liberi
  • Oasi
  • Ossigeno
  • Gente di mare ft Umberto Tozzi
  • Si può dare di più ft Umberto Tozzi
  • Stai con me
  • Sei la più bella del mondo
  • Lacrime e fragole
  • Inevitabile follia
  • Come una favola
  • Cosa resterà degli anni ’80 ft Giuliano Sangiorgi
  • Via
  • Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
  • Per tutto il tempo
  • Show Me the Way to Heaven
  • Il battito animale ft J-Ax
  • Il suono c’è
  • 80 voglia di te
  • Ti pretendo
  • Self Control
  • Con le mani su
  • Infinito

ultimo aggiornamento: 20 Ottobre 2025 10:18

