Raf: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta dei concerti 2025 di Raf: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo ottenuto nei club, Raf dà il via al suo Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale 2025. Girerà alcuni dei teatri più importanti d’Italia, portando in scena alcune delle sue canzoni più belle e famose. Scopriamo date, location e scaletta.

Raf, le date del tour 2025

Raf continua a festeggiare il quarantesimo anniversario della sua Self Control. A partire dalla fine di ottobre 2025, il cantante girerà l’Italia in lungo e in largo, esibendosi in alcuni dei teatri più importanti del Paese. La data zero è fissata per il 30 ottobre presso il Teatro Mancinelli di Orvieto, in provincia di Terni, mentre la tappa conclusiva è programmata per l’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella.

Di seguito, tutte le date e le location del tour 2025 di Raf:

30 ottobre – Orvieto (TR), Teatro Mancinelli;

4 novembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara;

6 novembre – Senigallia (AN), Teatro La Fenice;

8 novembre – Torino, Teatro Colosseo;

13 novembre – Bologna, Teatro Duse;

15 novembre – Mantova, Teatro Sociale;

16 novembre – Milano, Teatro Lirico;

21 novembre – Padova, Gran Teatro Geox;

22 novembre – Brescia, Teatro Clerici;

24 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara;

25 novembre – Legnano (MI), Teatro Galleria;

28 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone;

29 novembre – Salerno, Teatro Verdi;

3 dicembre – Napoli, Teatro Augusteo;

4 dicembre – Bari, Teatro Team;

6 dicembre – Genova, Politeama;

11 dicembre – Biella, Teatro Odeon.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Raf porterà in scena i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: